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«Зеркальный ответ»: почему болгарского дипломата выслали из России?

, 13:16 | Ниса Мурзанаева Видео 48

Ранее София отказала российскому атташе в визе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, imagebroker/Konrad Wothe, Konstantin Kokoshkin

Сотрудник МИД Болгарии был выслан из России после того, как российскому военному атташе было отказано в болгарской визе. Ситуацию прокомментировали представители Министерства иностранных дел России.

«Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали», — цитирует РИА Новости слова источника в МИД РФ.

Сообщается, что признанный персоной нон грата болгарский посол в Москве Атанас Крастин был заранее предупрежден о том, что ему следует покинуть территорию РФ.

Ранее в МИД Болгарии заявили о том, что сотрудник российского посольства выслан из государства. Гражданина РФ обвинили в осуществлении незаконной разведывательной деятельности. В МИД России предупредили болгарских дипломатов об ответных мерах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже.

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