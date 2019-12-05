Лукашенко исключил возможность вхождения Белоруссии в состав другой страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность вхождения страны в состав любого другого государства, в том числе «братской России». По словам главы Республики, Минск никогда не планировал объединиться с другой страной.

Как сообщает Sputnik Беларусь, в обращении к парламентариям Лукашенко также коснулся темы переговоров с РФ по углублению интеграции и отметил, что Минск и Москва не ведут обсуждение по политическим вопросам. По словам белорусского лидера, создание единого парламента не планируется.

«На эту тему даже разговоров нет», - уверил Лукашенко.

Он также добавил, что Белоруссия никогда не подпишет документы, которые способны принести вред, поэтому переживать не о чем.

Соответствующее заявление президент страны сделал в преддверии переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоятся 7 декабря в Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря.