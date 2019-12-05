Воеводина понадеялась на дружбу с бывшим королем Малайзии

Оксана Воеводина надеется, что она и бывший муж Мухаммад V останутся друзьями. Об этом «Мисс Москва-2015» рассказала в интервью порталу Дни.ру.

По словам модели, ей не удалось сохранить отношения с супругом, но она хотела бы возобновить их ради общего ребенка. Ранее девушка говорила, что бывший король Малайзии не общается с сыном Леоном и не помогает ему. Хотя ранее заявлял о готовности выплатить Оксане шесть миллионов рублей. Пара подала на развод спустя месяц после рождения мальчика.

Воеводина хочет, чтобы Мухаммад V участвовал в жизни наследника и не собирается ему в этом мешать.

«Препятствовать было бы неправильно. У ребенка может быть травма. Он должен знать, кто его отец. Родители имеют равные права на ребенка», — считает мать.

Как говорит «Мисс Москва-2015», она не против, если у бывшего супруга появится новая женщина, и порадуется за него. У самой же модели пока отношений не намечается.

«Я пока занята бизнесом. У меня даже нет времени ходить на свидания», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Воеводина сообщила об угрозах из-за суда с экс-королем Малайзии.