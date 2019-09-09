Юлия Барановская разбила губу мужчине на собрании в школе сына

Телеведущая Юлия Барановская в понедельник, 2 сентября, отправила в первый класс своего третьего ребенка — сына футболиста Андрея Аршавина Арсения. И в первый же учебный день устроила в школе переполох, разбив губу чьему-то папе на школьном собрании, пишет Teleprogramma.pro.

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Как объяснила Барановская на телешоу Максима Галкина, на мероприятии родителям первоклашек дали задание показать пантомиму по стихотворению.

«Было здорово. Единственное, что я сделала очень некрасиво, это разошлась и случайно ударила папу одного из одноклассников, разбила ему губу», — призналась Юлия, заверив, что мужчина на обиделся, и они сразу же помирились.

Барановская воспитывает троих детей Андрея Аршавина. Старшему Артему уже 13 лет, дочь Яна пошла в пятый класс, а Арсению в августе исполнилось семь. Незарегистрированный брак распался в 2013 году.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Юлия Барановская опубликовала видео, на котором телеведущий Александр Гордон хамит ей во время съемок передачи.