Ирина Слуцкая показала фанатам новорожденную дочь

Фигуристка Ирина Слуцкая, несколько недель назад ставшая многодетной мамой, показала первый снимок младшей дочери Киры. Фотографию спортсменка разместила на своей странице в Instagram, показав поклонникам только пятки ребенка.

«Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания! Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством!» — написала знаменитость.

Instagram @slutskayaofficial

Известно, что отцом малышки является Алексей Говырин, с которым спортсменка сыграла свадьбу летом прошлого года. От первого брака с тренером Сергеем Михеевым, олимпийская чемпионка воспитывает сына Артема и дочь Варвару.

Поздравления, с рождением малышки, Ирине написали фигуристка Мишель Кван, певица Валерия, дизайнер Белла Потемкина и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.