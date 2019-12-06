Папарацци запечатлели Хадид и Дженнер в обнимку на одном шезлонге

Американские супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер приехали во Флориду на художественную ярмарку Арт-Базель. Во время отдыха на пляже Майами их удалось заснять папарацци. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На опубликованных кадрах Хадид, которую ранее признали женщиной с идеальной внешностью, загорает в черном бикини. Раздельный купальник подчеркнул ее изящную фигуру. Образ 23-летней модели дополняют красная бандана и крупные золотые украшения. Также в объективы фотографов попала Кендалл Дженнер, которая приехала на пляж в раздельном купальнике с принтом под кожу змеи и солнечных очках.

На некоторых снимках модели лежат на одном шезлонге и обнимаются, а на других — Дженнер сидит на коленях Хадид. Также Беллу запечатлели за катанием на гидроцикле. Девушка не пренебрегла требованиям безопасности и надела спасательный жилет.

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