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«Шикарный вид»: Ирина Круг блеснула грудью в платье с глубоким декольте

, 21:00 | Игорь Рязов Фото 311

Фотография вдовы популярного шансонье понравилась Настасье Самбурской и певице Валерии.

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Фото, видео: Instagram @irinakrug

Ирина Круг, вдова популярного шансонье Михаила Круга, выложила новую фотографию на своей странице в Instagram. Певица предстала перед подписчиками в золотистом платье с глубоким декольте.

«Ирина Круг», — лаконично подписала снимок певица, добавив значок с сердечком.

Instagram @irinakrug

Мимо фотографии не смогли пройти не только простые пользователи, но и знаменитости. Так, актриса Настасья Самбурская похвалила внешний вид Ирины Круг двумя восхищенными смайликами. Певица Валерия написала «Красотка».

Другие пользователи тоже массово отмечали красоту Ирины, пишут Дни.ру. Поклонники хвалили ее платье, а также талант к пению.

«Шикарный вид»;

«Моя четырехлетняя дочка сказала: „Какая красивая тетя“»;

«Очень шикарное платье»;

«Самая нераздражающая певица в России», — написали подписчики.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ирина Круг показала повзрослевшего сына Александра.

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