Митрофанов день: что можно и что нельзя делать 6 декабря

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Василий Заика
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Православные верующие почитают память епископа русской церкви, причисленного к лику святых.

Митрофанов день: что можно и что нельзя делать 6 декабря

Фото: Azbyka.ru

Православные верующие 6 декабря почитают память Митрофана Воронежского — епископа русской церкви, причисленного к лику святых, пишет ytro.news. Он знаменит тем, что заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры для повышения нравственного уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством.

История праздника:

Митрофан родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в 40 лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни, а позже — стал настоятелем местного монастыря. В 1682 году Митрофан стал епископом Воронежским. Причислен к лику святых. Известно, что Митрофан оказывал поддержку Петру I, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства молодого российского флота.

В старину в Митрофанов день устраивали гуляния — собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Что можно делать 6 декабря:

В этот день на Руси вспоминали павших воинов и гадали на тех, кто пошел на войну или служил в армии. Для гадания ловили паука и ставили его в банке. Через шесть дней смотрели: если он жив, то с человеком все хорошо.

Также в этот день девушки собирались гадать на суженного. В чужом саду надо было стащить веточку вишни и поставить в кладовке, где никто ее не увидит. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году девушка выйдет замуж.

Что нельзя делать 6 декабря:

В Митрофанов день категорически запрещено злиться, необходимо сдерживать свои эмоции и быть доброжелательнее.

В этот день не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Приметы 6 декабря:

  • Если в этот день на небе ясный месяц — жди метель зимой.
  • Если 6 декабря будет идти мелкий снег и дуть ветер с севера, то 6 июня жди холодный дождь.
  • Редкие облака 6 декабря — жди холодную, но теплую погоду, а если низкие — скоро будет похолодание.
  • Вокруг луны заметно розовые и тусклые кольца — признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Также 6 декабря чтят память Александра Невского, русского князя и известного полководца. Главные сражения, выигранные князем — битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими крестоносцами на Чудском озере в 1242 году.

Еще в этот день отмечаются День независимости Финляндии, День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая у западных христиан.

Своих покровителей чтят в этот день обладатели следующих имен: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим и Федор.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 6 по 12 декабря.

-18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
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