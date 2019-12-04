  1. Пятый канал
  4. «Секс-бомба!»: Формы «Русской Кардашьян» едва поместились в короткий топ

«Секс-бомба!»: Формы «Русской Кардашьян» едва поместились в короткий топ

, 15:35 | Карина Бернтгольц Фото 1 813

Анастасия Квитко на новом фото для Instagram обнажила живот и похвасталась пышным бюстом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, заслужившая славу «русской Кардашьня», благодаря своим пышным формам, в очередной раз вскружила голову своим фанатам. Звезда соцсетей уже завоевала любовь более десяти миллионов поклонников, демонстрируя свое «аппетитное» тело в эффектных нарядах. Практически ежедневно она публикует в сторис и в профиле «горячие» кадры, а подписчики с нетерпением ждут, что для них подготовила их любимица.

На этот раз Квитко примерила сексуальный костюм белоснежного цвета, состоящий из короткого кружевного топа и мини-юбки. Несмотря на то, что наряд выполнен в нежной цветовой гамме, на модели он выглядел крайне притягательно. Пышный бюст «русской Кардашьян» едва уместился в топ-бюстье, а соблазнительная юбка приковала внимание к выдающимся бедрам блогера. Пикантности снимку придало то, что топ девушки был выполнен частично из полупрозрачной ткани, через которую просвечивало ее подтянутое тело.

Instagram @anastasiya_kvitko

Фолловеры не могли устоять перед сногсшибательным образом Квитко.

«Секс-бомба!»

«Горячо!»

«Огонь!»

«Умопомрачительная!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» показала фото, где нежится на белоснежном песке в бикини.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.19
0.05 71.11
0.05
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

16:36
«Жанна предупреждала, что будут гадить»: Шепелев о конфликте с семьей певицы
16:28
Суд по делу об организованных кражах на железной дороге начался в Твери
16:20
ТОП-5 съедобных подарков на Новый Год — на любой вкус и кошелек
16:11
Александр Васильев раскритиковал платье МакSим
16:06
В подъезде дома в Алтайском крае обнаружили раздетого ребенка со ссадинами
16:01
Изучать любовь: нейрофизиолог рассказала о разнице между разумом и душой

Сейчас читают

Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Введение во храм Пресвятой Богородицы: почему нельзя спешить 4 декабря
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]