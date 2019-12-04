«Секс-бомба!»: Формы «Русской Кардашьян» едва поместились в короткий топ

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, заслужившая славу «русской Кардашьня», благодаря своим пышным формам, в очередной раз вскружила голову своим фанатам. Звезда соцсетей уже завоевала любовь более десяти миллионов поклонников, демонстрируя свое «аппетитное» тело в эффектных нарядах. Практически ежедневно она публикует в сторис и в профиле «горячие» кадры, а подписчики с нетерпением ждут, что для них подготовила их любимица.

На этот раз Квитко примерила сексуальный костюм белоснежного цвета, состоящий из короткого кружевного топа и мини-юбки. Несмотря на то, что наряд выполнен в нежной цветовой гамме, на модели он выглядел крайне притягательно. Пышный бюст «русской Кардашьян» едва уместился в топ-бюстье, а соблазнительная юбка приковала внимание к выдающимся бедрам блогера. Пикантности снимку придало то, что топ девушки был выполнен частично из полупрозрачной ткани, через которую просвечивало ее подтянутое тело.

Instagram @anastasiya_kvitko

Фолловеры не могли устоять перед сногсшибательным образом Квитко.

«Секс-бомба!»

«Горячо!»

«Огонь!»

«Умопомрачительная!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» показала фото, где нежится на белоснежном песке в бикини.