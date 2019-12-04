«Секс-бомба!»: Формы «Русской Кардашьян» едва поместились в короткий топ

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, заслужившая славу «русской Кардашьня», благодаря своим пышным формам, в очередной раз вскружила голову своим фанатам. Звезда соцсетей уже завоевала любовь более десяти миллионов поклонников, демонстрируя свое «аппетитное» тело в эффектных нарядах. Практически ежедневно она публикует в сторис и в профиле «горячие» кадры, а подписчики с нетерпением ждут, что для них подготовила их любимица.
На этот раз Квитко примерила сексуальный костюм белоснежного цвета, состоящий из короткого кружевного топа и мини-юбки. Несмотря на то, что наряд выполнен в нежной цветовой гамме, на модели он выглядел крайне притягательно. Пышный бюст «русской Кардашьян» едва уместился в топ-бюстье, а соблазнительная юбка приковала внимание к выдающимся бедрам блогера. Пикантности снимку придало то, что топ девушки был выполнен частично из полупрозрачной ткани, через которую просвечивало ее подтянутое тело.
Фолловеры не могли устоять перед сногсшибательным образом Квитко.
«Секс-бомба!»
«Горячо!»
«Огонь!»
«Умопомрачительная!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» показала фото, где нежится на белоснежном песке в бикини.