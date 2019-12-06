Это Россия! Полсотни белых медведей окружили жителей поселка на Чукотке

Жителей целого поселка на Чукотке держат в страхе полсотни белых медведей. Они буквально окружили населенный пункт в поисках пищи. По мнению экологов, животные не смогли покинуть материк из-за тонкого льда на берегу Чукотского моря. В этом году в регионе аномально теплая погода. Животные доедают туши моржей, пойманных еще осенью. И все чаще наведываются к людям.

«Ох, ты красавец! Лапы то разъезжаются совсем, скользко скажи так», — ведет милую беседу с косолапым один из местных жителей.

Вокруг поселка сейчас дежурят патрульные — они отгоняют хищников подальше от жилых домов. Все общественные мероприятия отменены, а детей доставляют в школу и детский сад на автобусах. По прогнозам специалистов, лед на побережье окрепнет к следующей неделе. И тогда медведи смогут уйти.

К слову, люди тоже могут быть очень опасны для белых медведей. Как сообщал ранее 5-tv.ru, сеть шокировало видео, на котором видно, что краской на боку белого медведя кто-то написал «Т-34».