Видео: Неизвестные написали краской на боку белого медведя «Т-34»

Ученые на Чукотке пытаются определить местность, где было снято видео с белым медведем, на боку которого неизвестные темной краской сделали надпись: «Т-34». На кадрах, опубликованных в сети, видно, как хищник бредет вдоль дороги. На его шерсти с правой стороны отчетливо виднеются последствия чьей-то шутки.

По словам старшего научного сотрудника Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолия Кочнева, в случае, если надпись сделана обычной краской, то в скором времени она должна смыться естественным путем при плавании.

«В 60-е годы прошлого века ученые на острове Врангеля пытались краской метить белых медведей, рисовали аккуратные номера на боку. Но медведи обтирались — когда встает лед, и они плавают, то очищаются», — цитирует Андрея Кочнева РИА Новости.

Специалист отметил, что зверь сейчас будет испытывать трудности при охоте из-за нарушения маскировки. Андрей Кочнев подчеркнул, что подобное отношение к хищникам вызывает у него недоумение.

«Это видео изначально переслал чукотский охотник. Чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против — называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя», — сказал ученый.

Специалист добавил, что подобные выходки по отношению к животным значительно осложняют им жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что моряки в Карском море накормили медведя и сняли встречу с хищником на видео.