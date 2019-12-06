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  4. Миллионы россиян ответили на звонки от якобы работников банка

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы работников банка

, 10:58 | Ниса Мурзанаева Видео 74

2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников поступило в 2019 году в Сбербанк.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati, Andrey Arkusha, Tim Hall, Ralph Kerpa, 5-tv.ru

Банки разработали достаточно хорошую систему защиты, не позволяющую мошенникам взломать чужие счета и незаконно завладеть денежными средствами клиентов. Теперь злоумышленники делают упор на человеческий фактор и работают с помощью методов социальной инженерии.

В 2019 году в Сбербанк поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников. Они связываются с клиентами под видом сотрудников отдела безопасности кредитных учреждений. Злоумышленники просят жертв поделиться с ними данными банковской карты, в том числе трехзначным кодом безопасности на оборотной стороне, паролями из смс-сообщений или от личного кабинета банковских приложений для электронных устройств.

Мошенники могут звонить клиентам якобы с телефонных номеров банка. Такая возможность появилась благодаря специальной программе, отображающей на телефоне жертвы «цифры» кредитного учреждения.

«Если вам кто-то звонит, пытается узнать ваши данные — положите трубку и сами перезвоните в контактный центр вашего банка. Это простая гигиена кибербезопасности», — цитирует «Коммерсантъ» слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт пояснил, как распознать новый способ мошенничества с банковскими картами.

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