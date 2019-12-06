Миллионы россиян ответили на звонки от якобы работников банка

Банки разработали достаточно хорошую систему защиты, не позволяющую мошенникам взломать чужие счета и незаконно завладеть денежными средствами клиентов. Теперь злоумышленники делают упор на человеческий фактор и работают с помощью методов социальной инженерии.

В 2019 году в Сбербанк поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников. Они связываются с клиентами под видом сотрудников отдела безопасности кредитных учреждений. Злоумышленники просят жертв поделиться с ними данными банковской карты, в том числе трехзначным кодом безопасности на оборотной стороне, паролями из смс-сообщений или от личного кабинета банковских приложений для электронных устройств.

Мошенники могут звонить клиентам якобы с телефонных номеров банка. Такая возможность появилась благодаря специальной программе, отображающей на телефоне жертвы «цифры» кредитного учреждения.

«Если вам кто-то звонит, пытается узнать ваши данные — положите трубку и сами перезвоните в контактный центр вашего банка. Это простая гигиена кибербезопасности», — цитирует «Коммерсантъ» слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт пояснил, как распознать новый способ мошенничества с банковскими картами.