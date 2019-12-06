Денежная река взбудоражила жителей Милана

В Милане появилась денежная река! Очевидцы заметили в канале тысячи купюр номиналом 100 евро. Сначала люди не поверили своим глазам, но потом, стали вылавливать деньги.

В итоге, общая сумма составила около миллиона! Каково же было их разочарование, когда выяснилось, что банкноты оказались фальшивыми.

Осталось строить догадки, как они попали в реку. По одной из версий, их туда бросил вор, который понял, что его добыча ничего не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как купюры из банка приколов довели российского туриста до тюрьмы в Таиланде.