  1. Пятый канал
  4. Денежная река взбудоражила жителей Милана

Денежная река взбудоражила жителей Милана

, 20:46 Эфирная новость 111

Очевидцы заметили в канале тысячи купюр номиналом 100 евро. Сначала люди не поверили своим глазам, но потом, стали вылавливать деньги.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: nonelaradio.it, 5-tv.ru

В Милане появилась денежная река! Очевидцы заметили в канале тысячи купюр номиналом 100 евро. Сначала люди не поверили своим глазам, но потом, стали вылавливать деньги.

В итоге, общая сумма составила около миллиона! Каково же было их разочарование, когда выяснилось, что банкноты оказались фальшивыми.

Осталось строить догадки, как они попали в реку. По одной из версий, их туда бросил вор, который понял, что его добыча ничего не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как купюры из банка приколов довели российского туриста до тюрьмы в Таиланде.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

22:06
Политолог: В Европе понимают деструктивную роль США в современной истории
21:40
«Зенит» победил «Динамо» в матче, с которого массово ушли болельщики
21:20
Фото с места задержания предполагаемых убийц краснокнижного тигренка в Приморье
21:04
Жителю Балаково оторвало кисть взрывом уличной находки
20:52
Видео: Фанаты «Зенита» ушли с середины матча, в котором выигрывала их команда
20:46
Денежная река взбудоражила жителей Милана

Сейчас читают

Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]