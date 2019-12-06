  1. Пятый канал
  4. «Кремль на проводе!» Пранкер Лексус обнародовал фрагмент разговора с Зеленским

«Кремль на проводе!» Пранкер Лексус обнародовал фрагмент разговора с Зеленским

, 11:18 | Светлана Александрова 40

Подробности беседы Алексей Столяров пообещал рассказать позже.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov, Facebook @lexus.stolyarov

Тема:
Украинский кризис 293

Российский пранкер Алексей Столяров, больше известный под именем Лексус, рассказал о своем разговоре с Владимиром Зеленским. 30-секундную запись беседы он выложил на своей странице в Facebook, пообещав поделиться подробностями беседы позже. Лексус пояснил, что вдохновился тем, что до украинского президента дозвонилась журналистка Ольга Скабеева.

«Ну раз уж „60 минут“ дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — подписал свой ролик пранкер.

На записи Лексус приветствует собеседника репликой «Кремль на проводе».

«Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!» — восклицает на другом конце провода голос, похожий на Зеленского, после чего интересуется причиной звонка.

Пранкер отвечает, что хочет, чтобы с него сняли санкции СБУ и пустили в Киев.

«Хорошо, я тогда проведу вече… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине»? — говорит человек с голосом Зеленского, и на этом запись обрывается.

В интервью URA.RU Столяров пояснил, что Зеленский сразу узнал пранкеров, как будто давно ожидал их звонка, и повел себя как настоящий комик.

«Мы разговаривали в первую очередь с шоуменом, поэтому такой реакции от него следовало ожидать», — сказал Лексус.

Он признался, что раньше уже звонил президенту Украины от имени Владимира Кличко. Зеленский при этом фальши не почувствовал, но разговаривал очень серьезно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пранкер Лексус отчитал украинского генерала полиции Виталия Глуховерю от лица Владимира Зеленского.

Тема:
Украинский кризис 293
5 дек
Помощник Зеленского пригрозил построить стену, чтобы отгородиться от Донбасса
5 дек
Депутат Верховной рады озвучил сроки принятия Украины в НАТО
5 дек
Одеколон «Степан Бандера» поступил в продажу на Украине
5 дек
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
5 дек
Путин признал условия Украины по транзиту газа «неприемлемыми»
4 дек
Президент Казахстана заявил, что слово «аннексия» не применимо к Крыму
4 дек
Украинский эксперт обвинил царскую Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
3 дек
Венгрия попросила Россию о помощи в защите нацменьшинств на Украине
3 дек
Украина и Россия заключили десятилетний договор по транзиту нефти
3 дек
СКР заочно предъявил обвинение бывшему украинскому депутату Мосийчуку

Читайте также

+5° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Последние новости

11:29
Небензя рассмешил Трампа во время ланча с представителями Совбеза ООН
11:18
«Кремль на проводе!» Пранкер Лексус обнародовал фрагмент разговора с Зеленским
11:10
Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном
10:58
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы работников банка
10:50
Анастасия Решетова рассказала, как называет сына
10:43
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алисы Стародубцевой

Сейчас читают

Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]