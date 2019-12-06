«Кремль на проводе!» Пранкер Лексус обнародовал фрагмент разговора с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, больше известный под именем Лексус, рассказал о своем разговоре с Владимиром Зеленским. 30-секундную запись беседы он выложил на своей странице в Facebook, пообещав поделиться подробностями беседы позже. Лексус пояснил, что вдохновился тем, что до украинского президента дозвонилась журналистка Ольга Скабеева.

«Ну раз уж „60 минут“ дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — подписал свой ролик пранкер.

На записи Лексус приветствует собеседника репликой «Кремль на проводе».

«Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!» — восклицает на другом конце провода голос, похожий на Зеленского, после чего интересуется причиной звонка.

Пранкер отвечает, что хочет, чтобы с него сняли санкции СБУ и пустили в Киев.

«Хорошо, я тогда проведу вече… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине»? — говорит человек с голосом Зеленского, и на этом запись обрывается.

В интервью URA.RU Столяров пояснил, что Зеленский сразу узнал пранкеров, как будто давно ожидал их звонка, и повел себя как настоящий комик.

«Мы разговаривали в первую очередь с шоуменом, поэтому такой реакции от него следовало ожидать», — сказал Лексус.

Он признался, что раньше уже звонил президенту Украины от имени Владимира Кличко. Зеленский при этом фальши не почувствовал, но разговаривал очень серьезно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пранкер Лексус отчитал украинского генерала полиции Виталия Глуховерю от лица Владимира Зеленского.