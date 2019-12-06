Дженнифер Лопес хочет стать матерью еще раз

Американская поп-певица Дженнифер Лопес намерена родить своему супругу, баскетболисту Алексу Родригесу, ребенка. В интервью журналу People 50-летняя артистка призналась, что уже счастлива быть матерью и рада иметь большую семью, но хочет еще ребенка.

«Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я открыта для такой возможности!» — подчеркнула звезда.

Instagram @jlo

Джей Ло добавила, что ее дети и дети Алекса дружат между собой. По словам знаменитости, в семье не возникает проблемы с взаимопониманием, потому что дети знают, что у взрослых найдется для каждого порция любви и внимания.

Известно, что знаменитость также воспитывает своих близнецов Эмму и Макса, а также детей мужа от предыдущего брака — Наташу и Эллу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес обвинила режиссера в домогательствах.