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Дженнифер Лопес хочет стать матерью еще раз

, 12:48 | Мия Субботина Фото 1 176

Певица готова родить супругу Алексу Родригесу ребенка.

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Фото, видео: Instagram @jlo

Американская поп-певица Дженнифер Лопес намерена родить своему супругу, баскетболисту Алексу Родригесу, ребенка. В интервью журналу People 50-летняя артистка призналась, что уже счастлива быть матерью и рада иметь большую семью, но хочет еще ребенка.

«Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я открыта для такой возможности!» — подчеркнула звезда.

Instagram @jlo

Джей Ло добавила, что ее дети и дети Алекса дружат между собой. По словам знаменитости, в семье не возникает проблемы с взаимопониманием, потому что дети знают, что у взрослых найдется для каждого порция любви и внимания.

Известно, что знаменитость также воспитывает своих близнецов Эмму и Макса, а также детей мужа от предыдущего брака — Наташу и Эллу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес обвинила режиссера в домогательствах.

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