Третьякова из «Ранеток» призналась, что имела опыт однополых отношений

Экс-участница девчачьей поп-группы «Ранетки» Елена Третьякова решила положить конец слухам о ее сексуальной ориентации и внести ясность в вопрос, живо волнующий ее подписчиков в Instagram. Певица опубликовала длинный пост, сопроводив его провокационными фотографиями с подругой и соратницей по «Ранеткам» Евгенией Огурцовой.

«Были ли у меня отношения с мужчинами? Да. Был ли у меня опыт с девушками? Да. Делает ли это меня бисексуальной? Нет», — написала Третьякова.

Instagram @_lenatretyakova_

Она также призналась, что любит эксперименты, а порой действовала под давлением. При этом артистка уверена, что все эти знания о ней ничего не меняют в жизни ее подписчиков. А тех, кого этот вопрос волнует, попросила отписаться от ее страницы.

«Я не хочу, чтобы рядом со мной (а блог — это мой второй дом) были люди, которые складывают свое отношение к человеку не по поступкам и его человеческим качествам, а по ориентации, вероисповеданию, цвету кожи, весу и прочей *****. Это все дискриминация и натуральный фашизм, который я не поддерживаю», — пояснила она.

Позже, отвечая на один из комментариев, Третьякова сообщила, что отписавшихся оказалось больше трех сотен. Рассуждения артистки, похоже, только еще больше запутали подписчиков.

«Что-то я не поняла, кто же Лена на самом деле?»

«Люди только у меня ощущение что мы сериал досмотрели? И оказалось, что это еще не все…»

«Идеальный пост. Написать ответ и так и не ответить. Неизвестность манит».

«Ленка, тебя что так бомбануло-то? Успокойся, все ж нормально!» — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, украинская певица MamaRika призналась, что когда-то была влюблена в девушку.