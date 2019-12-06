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«Теперь так модно»: Паулс открестился от слов про навязчивую русскую публику

, 15:02 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 121

В телефонном разговоре с 5-tv.ru маэстро назвал растиражированную цитату из своего интервью «абсолютной ерундой».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, 5-tv.ru

Раймонд Паулс назвал «абсолютной ерундой» приписанное ему высказывание, что российская публика ведет себя навязчиво. Растиражированные из интервью латышскому изданию Apollo слова он прокомментировал в телефонном разговоре с 5-tv.ru.

«Я уже знаю, о чем вы будете спрашивать… Ну это же абсолютная ерунда! Я всегда наоборот говорил, что именно русская публика намного эмоциональнее, чем латышская. Как это повернули все? Мне нечего говорить», — сказал маэстро.

Он подчеркнул, что он регулярно с большим успехом выступает в Рижском театре русской драмы имени Чехова и с таким же успехом играет латышской публике.

«Я не знаю, кто-то там, как всегда… теперь же модно писать, как они называются, фейковые или как…», — объяснил Раймонд Паулс.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, композитор рассказал, что популярность порой причиняет ему беспокойство и сравнил латышскую публику с российской, заметив, что в Москве после концерта совсем другая атмосфера.

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