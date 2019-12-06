«Теперь так модно»: Паулс открестился от слов про навязчивую русскую публику

Раймонд Паулс назвал «абсолютной ерундой» приписанное ему высказывание, что российская публика ведет себя навязчиво. Растиражированные из интервью латышскому изданию Apollo слова он прокомментировал в телефонном разговоре с 5-tv.ru.

«Я уже знаю, о чем вы будете спрашивать… Ну это же абсолютная ерунда! Я всегда наоборот говорил, что именно русская публика намного эмоциональнее, чем латышская. Как это повернули все? Мне нечего говорить», — сказал маэстро.

Он подчеркнул, что он регулярно с большим успехом выступает в Рижском театре русской драмы имени Чехова и с таким же успехом играет латышской публике.

«Я не знаю, кто-то там, как всегда… теперь же модно писать, как они называются, фейковые или как…», — объяснил Раймонд Паулс.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, композитор рассказал, что популярность порой причиняет ему беспокойство и сравнил латышскую публику с российской, заметив, что в Москве после концерта совсем другая атмосфера.