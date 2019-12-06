Шнуров заявил, что они с молодой женой работают над пополнением в семье

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров появился на красной дорожке премии «Виктория» в Кремле. Артист получил награду в двух номинациях: за лучший клип и лучший саундтрек к фильму. После премии музыканта спросили, планирует ли он заводить ребенка с Ольгой Абрамовой, на которой музыкант женился в 2018 году. В ответе Шнуров признался, что они с женой над этим работают, пишет KP.RU.

«Ну что значит „хочу“? Я ж не девочка, чтобы хотеть ребенка — это ей рожать. Мальчик-то всегда хочет, но не факт, что ребенка… Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!» — заявил артист.

Также у Шнурова поинтересовались о поклоннике «Ленинграда», который не так давно якобы отсудил у группы деньги за мат на концерте.

«Ничего он не отсудил, слухи преувеличены. Решение суда еще не опубликовано. Я нормально, прекрасно к этому отношусь. У меня порядка 20 судов в год, и почти все выигрываются. Так что для меня это рабочая обстановка», — уточнил певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы.