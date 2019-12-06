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Давид Манукян признался в своих чувствах Ольге Бузовой

, 18:08 | Мия Субботина Видео 508

В новом ролике блогер и певица сыграли влюбленную пару, которая преодолевает недопонимание в отношениях.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 707

Телеведущая Ольга Бузова снялась в очередном ролике об отношениях при участии новосибирского Instagram-блогера Давида Манукяна. Они сыграли пару, где Давид в роли парня, постоянно занятого работой и не уделяющего должного внимания своей девушке, которую играет Бузова. Видеозаписью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

«Умение отдавать, ничего не требуя взамен — это высшая степень любви. Поддерживайте во всем друг друга», — подписала пост звезда.

Instagram @buzova86

По сюжету Бузова злится на своего возлюбленного и уходит в соседнюю комнату из-за того, что молодой человек постоянно работает. Девушка придумывает, как ей привлечь внимание своего партнера и приглашает того на танцы. План срабатывает и между ними вновь вспыхивают чувства. История заканчивается тем, что молодые люди признаются друг другу в любви.

«Так много людей, которые живут для себя… Так мало людей, которые живут для других…» — гласит подпись в конце ролика.

Поклонники высоко оценили новое совместное видео блогера и певицы. Фанаты Бузовой отметили ее достойную актерскую игру, а также написали знаменитостям комплименты в комментариях.

«Замечательное видео, прям до слез, спасибо за видео! Вы с Давой выглядите шикарно»;

«Была бы хорошей актрисой»;

«Оля и Давид, спасибо вам большое за такую красоту!»;

«Оля и Давид, вы так подходите друг другу. Просто космос, когда вместе», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова разыграла семейную драму с Давидом Манукяном.

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