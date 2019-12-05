Ольга Бузова разыграла семейную драму с Давидом Манукяном

Телеведущая Ольга Бузова снялась в социальном ролике о трудных семейных отношениях при участии новосибирского Instagram-блогера Давида Манукяна. Парень и девушка сыграли разведенную семейную пару в момент ссоры. Видеозаписью блогер поделился на своей странице в Instagram.

По сюжету роль жены исполняет Бузова. Она приходит домой, чтобы забрать вещи и увидеть сына, но муж, которого играет Манукян, против их общения и запрещает женщине подходить к ребенку. Конфликт достигает пика, когда бывшие супруги начинают делить общего сына. В какой-то момент Ольга хватает в руки ножницы, но тут ситуацию спасает ребенок, который вбегает в комнату, обнимает маму и просит родителей помириться.

Instagram @dava_m

В конце видео оказывается, что все это просто приснилось мальчику. Он просыпается и просит родителей, чтобы они никогда не ругались. История заканчивается теплыми объятиями всей семьи.

«Родители — пример для своего ребенка. #НетНасилию», — подписал пост блогер.

Instagram @dava_m

Поклонники высоко оценили ролик и осыпали публикацию восхищенными комментариями. Они поддержали идею, а также отметили, что дети не должны страдать из-за ссор родителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова заставила молодого рэпера танцевать под свой трек.