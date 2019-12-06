Политолог: В Европе понимают деструктивную роль США в современной истории

США оказывают деструктивное влияние на современную историю Европы, и в этих странах это понимают. Об этом рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин по итогам круглого стола «Вмешательство США в дела ЕС», прошедшего в Европейском политическом центре в Брюсселе при участии российских экспертов, а также представителей Еврокомиссии и Европарламента — всего порядка 40 человек.

Отношения РФ и ЕС

Как отметил Мухин, с 1 декабря в структурах Евросоюза произошло кадровое обновление, а потому их новые сотрудники не всегда знают, как себя вести по отношению к России — продолжать ли линию своих предшественников по ухудшению отношений, или же пытаться их улучшить.

«И евродепутаты, и еврочиновники сейчас пока не очень понимают, как себя вести с Россией. Они, так сказать, Tabula rasa (латинское крылатое выражение, обозначающее, что человек рождается без умственного содержания — прим.ред.). Поэтому сейчас этот пробел необходимо заполнить полезными идеями конструктивного плана, потому что предыдущие составы Европарламента и Еврокомиссии были заполнены людьми, на которых уже было написано, что они «совсем не друзья России», — рассказал он.

Алексей Мухин считает, что России сейчас нужно воспользоваться сложившимися обстоятельствами.

«У нас сейчас есть очень уникальная возможность создать новую конструкцию отношений. Помимо этого, следует учитывать, и это прозвучало на круглом столе, что европейские эксперты и политики прекрасно понимают, что роль США в истории современной Европы в основном деструктивная», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что «то, как ведет себя Вашингтон, мягко говоря, не является партнерством».

«Это попытка принуждения к сотрудничеству, при чем в невыгодном для Европы ключе, против ее национальных интересов. Поэтому Европа сейчас смотрит на Россию, Китай, с опаской, и пытается найти точки соприкосновения», — добавил он.

Он привел в пример, что на круглом столе обсуждались вопросы коллективной европейской безопасности.

«Конечно, было и стереотипное мышление, но в основном подавляющая часть экспертов, члены Еврокомиссии, которые присутствовали там, высказывали довольно здравые идеи», — сказал он.

Саммит НАТО

Участники круглого стола также обсудили итоги прошедшего 3–4 декабря в Лондоне саммита стран-членов НАТО, в ходе которого президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что с Россией необходимо выстраивать диалог. Однако его предложение не встретило энтузиазма среди коллег.

Мухин рассказал, что эксперты в Брюсселе так и не смогли сформулировать, в чем же состоит «российская угроза». Даже эксперт из Великобритании, с которой сейчас у России крайне напряженные отношения, не согласен с общим трендом на демонизацию действий Москвы.

«Нормандский формат»

Не обошли стороной участники круглого стола и предстоящую встречу в «нормандском формате», запланированную на 9 декабря в Париже. Как рассказал Алексей Мухин, европейцы озвучили идею о том, что путь России в Европу лежит через Украину.

«Я попросил вспомнить, что Россия географически является Европой, поэтому она никуда не двигается. Мы уже есть Европа, ее восточная часть. А Украина сейчас является своеобразной имитацией Берлинской стены, которая выстроена совсем не Европой и не Россией, а Соединенными Штатами Америки для того, что Западная Европа с Восточной не сошлись в интересах», — отметил он.

Гендиректор Центра политической информации назвал Незалежную «вещью в себе», которую, впрочем, уже все разгадали, и выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» будет способствовать урегулированию в Донбассе.

Ранее в Кремле рассказали, что ожидается от встречи в «нормандском формате».