Песков сказал, чего Кремль ждет от встречи в «нормандском формате»

Кремль ожидает от проведения саммита в «нормандском формате» в первую очередь урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается настроя (Владимира Путина — Прим. ред), настрой серьезный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей. Не допустить попытки какого-либо размывания этих Минских договоренностей», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль также рассчитывает на двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков призвал не преувеличивать серьезность протестов в Париже. Он выразил уверенность в том, что власти Франции смогут обеспечить необходимые условия для проведения саммита в «нормандском формате».

Как сообщал 5-tv.ru встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. Минувшим днем в Киеве заявили, что отгородятся стеной от самопровозглашенных республик Донбасса, если переговоры закончатся провалом.