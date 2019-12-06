Фото с места задержания предполагаемых убийц краснокнижного тигренка в Приморье

Двух мужчин задержали по подозрению в незаконной охоте на диких кабанов и убийстве детеныша амурских тигров, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте центра «Амурский тигр».

Сотрудники центра узнали о незаконной охоте в Приморском крае 4 декабря. На следующий день они отправились в район села Нововладимировка, чтобы задержать злоумышленников.

По пути к предполагаемому месту нахождения браконьеров был найден мертвый тигренок с ранениями от огнестрельного оружия. По следам сотрудники центра и правоохранители вышли к зимовью. Там они нашли двух местных жителей, а также мешки с мясом диких кабанов.

Центр Амурский тигр / Александр Чебанюк

Кроме мяса, также было обнаружено оружие. Опубликовано фото винтовки с оптическим прицелом. По информации 5-tv.ru, это «Ремингтон 770».

Центр Амурский тигр / Александр Чебанюк

Мужчин задержали на месте. Если их причастность к незаконной охоте на кабанов и тигра будет установлена, им грозит уголовная ответственность.

Сотрудники центра пока пытаются установить состояние тигрицы, потерявшей детеныша. Предварительно, она не получила ранений. Однако из-за стресса хищница может попытаться найти и наказать виновных.

Как сообщал 5-tv.ru, краснокнижный тигренок был обнаружен в Приморье с четырьмя пулевыми ранениями. Задержанные отрицают свою вину.