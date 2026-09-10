Вызвали «скорую»: 80-летней Алле Азариной потребовалась медицинская помощь

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 18 0

Актриса пожаловалась на сильную боль.

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Заслуженной артистке РСФСР Алле Азариной вызвали скорую в Москве

Заслуженной артистке РСФСР Алле Азариной вызвали медиков в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, 80-летняя актриса пожаловалась на сильную боль в пояснице. К ней приехала бригада скорой помощи.

Азарина известна как мастер художественного слова и автор моноспектаклей. В одной из самых известных постановок — "Ромео и Джульетта" по Шекспиру — она исполняла сразу около 12 ролей. Также актриса работала в Театре имени Моссовета, Москонцерте и на Всесоюзном радио.

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