Скачков не ожидается: какая погода будет в Москве на выходных

Порадует ли конец недели теплом жителей и гостей столицы?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Ильин: в Москве ожидается теплая погода на выходных
В ближайшие выходные 12 и 13 сентября в Москве будет теплая, но пасмурная погода. Сильных скачков температуры не ожидается, заявил в беседе с порталом URA.RU синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
В субботу в столице ночью стоит ждать всего +9…+11 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов выше ноля. В Московской области будет холоднее: +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +15…+20 градусов тепла.
На ночную прогулку в воскресенье следует одеваться теплее — на улице не будет выше +7…+9 градусов Цельсия. Днем 13 сентября можно организовать поход в парк, ведь потеплеет до +7…+9 градусов.
Говорить о начале бабьего лета рано, считает синоптик. Причиной этом услужит хотя и теплая, но пасмурная погода. Вдобавок к этому, по Московской области может пройти слабый дождь, но он не должен серьезно повлиять на планы на активный отдых.
Что касается атмосферного давления в выходные, то оно будет максимально стабильным. Скорость ветра немного не превысит 6-11 метров в секунду.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 сент
- Похолодание бьет по сердцу? Кому стоит опасаться резкой смены погоды
- 10 сент
- Густой туман в Екатеринбурге: самолеты ушли на запасные аэродромы
- 8 сент
- «Тревожная температура»: чем первые заморозки опасны для собак
- 8 сент
- Не по календарю, а по погоде: названы сроки старта отопительного сезона
- 8 сент
- Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 8 сентября
- 7 сент
- Первый дубак: предстоящая ночь в Москве станет самой холодной с начала осени
- 6 сент
- Спутники «Роскосмоса» запечатлели циклон над Москвой
- 5 сент
- В России начался второй пик активности клещей
- 5 сент
- «Вилья» атакует: за трое суток в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков
- 5 сент
- Дожди — не помеха: минувшее лето в России стало самым теплым за последние 135 лет
Читайте также
42%
Нашли ошибку?