Скачков не ожидается: какая погода будет в Москве на выходных

Синоптик Ильин: в Москве ожидается теплая погода на выходных

В ближайшие выходные 12 и 13 сентября в Москве будет теплая, но пасмурная погода. Сильных скачков температуры не ожидается, заявил в беседе с порталом URA.RU синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

В субботу в столице ночью стоит ждать всего +9…+11 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов выше ноля. В Московской области будет холоднее: +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +15…+20 градусов тепла.

На ночную прогулку в воскресенье следует одеваться теплее — на улице не будет выше +7…+9 градусов Цельсия. Днем 13 сентября можно организовать поход в парк, ведь потеплеет до +7…+9 градусов.

Говорить о начале бабьего лета рано, считает синоптик. Причиной этом услужит хотя и теплая, но пасмурная погода. Вдобавок к этому, по Московской области может пройти слабый дождь, но он не должен серьезно повлиять на планы на активный отдых.

Что касается атмосферного давления в выходные, то оно будет максимально стабильным. Скорость ветра немного не превысит 6-11 метров в секунду.

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