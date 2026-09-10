Полицейская операция проходит у генконсульства Украины в немецком Дюссельдорфе

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Район у здания дипломатического учреждения оцеплен.

Полицейская операция у генконсульства Украины в Дюссельдорфе

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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В немецком Дюссельдорфе проходит крупная полицейская операция возле генерального консульства Украины из-за возникшей «опасной ситуации». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, инцидент произошел в центральной части города. Причины произошедшего пока не установлены, подробности операции не раскрываются.

«Причины до сих пор неясны. По данным полицейских, у генерального консульства Украины в Дюссельдорфе возникла неясная опасная ситуация», — приводит агентство заявление представителя полиции.

Оперативные мероприятия проводятся непосредственно возле здания дипломатического учреждения. Правоохранители продолжают работу на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Берлине намерены выдавать Киеву украинцев призывного возраста. Глава МИД Германии заявил, что страна готова собирать для ТЦК всю информацию о военнообязанных — адреса, сведения о месте работы и регистрации. По словам министра, Киев тогда мог бы присылать уведомления и возвращать своих граждан на родину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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