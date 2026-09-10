Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для всех самолетов из ОАЭ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 15 0

Исключение составят гражданские коммерческие рейсы Эмиратов, выполняемые в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена и из него.

Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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Алжир с 11 сентября ограничит использование своего воздушного пространства для самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Решение принято после прекращения дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщили в министерстве обороны Алжира.

Ограничение коснется как прибывающих, так и вылетающих гражданских и военных воздушных судов ОАЭ. При этом исключение сделали для гражданских коммерческих рейсов, выполняемых через международный аэропорт Алжира имени Хуари Бумедьена.

В ведомстве уточнили, что разрешение на такие перелеты будет действовать до конца 2026 года — до завершения срока соглашения о воздушном сообщении между странами, подписанного в 2013 году.

МИД Алжира 10 сентября объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ. В заявлении ведомства отмечалось, что решение стало ответом на действия эмиратской стороны, которые в Алжире назвали провокационными и враждебными. Алжирские власти заявили, что ранее неоднократно пытались предупредить ОАЭ о последствиях подобных шагов, однако, по их словам, ситуация достигла уровня, который больше нельзя было оставлять без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация усилила меры по обеспечению безопасности российского воздушного пространства. Ведомство совместно с федеральными и региональными органами власти проводит дополнительные мероприятия для защиты объектов транспортной инфраструктуры и исключения внешнего вмешательства в работу системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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