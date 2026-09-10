Завод по производству масла «Олейна» на Украине приостановил работу из-за пожара

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Над предприятием заметили густой черный дым.

Что известно о пожаре на заводе масла Олейна на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Завод по производству масла «Олейна» в Днепропетровской области временно остановил работу из-за возгорания. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на заявление американской корпорации Bunge.

«Работа завода приостановлена», — говорится в сообщении.

Тем временем Telegram-канал «Страна.ua» опубликовал кадры с территории возле предприятия. На них виден густой черный дым, поднимающийся в небо.

На месте также работают представители спецслужб. Они проводят работы по очистке территории от сажи и обломков.

Однако причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сеть McDonald's на Украине временно сократила меню в некоторых ресторанах из-за проблем с поставками продуктов. В компании объяснили, что задержки связаны с частыми и продолжительными воздушными тревогами.

При этом подобные проблемы уже возникали у сети до этого момента: из-за задержек некоторые блюда на время исчезали из меню отдельных ресторанов McDonald's.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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