Автомобиль протаранил надземный переход в Москве, погибли два пешехода

Два человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате страшного ДТП, которое произошло в Москве на Локомотивном проезде. По предварительной информации, легковушка протаранила надземный переход и сбила людей.

Жертвами аварии стали два пешехода. Водитель и пассажир машины получили травмы, также между столбом и авто оказался зажат еще один человек. Спасти его не удалось. Потому, по уточненным данным, число погибших увеличилось до трех. Обстоятельства ДТП выясняются.

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