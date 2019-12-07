Шестеро саудовцев задержаны после стрельбы неподалеку от базы ВМС во Флориде

Шестерых подданных Саудовской Аравии задержали после стрельбы неподалеку от базы ВМС Пенсакола во Флориде, сообщает ТАСС. Их взяли под стражу и допрашивают в связи с произошедшим инцидентом, в результате которого погибли трое человек и еще восемь получили ранения.

Известно, что стрельбу на авиабазе открыл военнослужащий ВВС Саудовской Аравии, проходивший обучение на объекте.

Король «страны двух святынь» Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил соболезнования близким погибших и раненых в результате инцидента. Об этом лидер Соединенных Штатов сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида, ликвидирован.