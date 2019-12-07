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  4. Шестеро саудовцев задержаны после стрельбы неподалеку от базы ВМС во Флориде

Шестеро саудовцев задержаны после стрельбы неподалеку от базы ВМС во Флориде

, 9:09 | Василий Заика Видео 50

Подданных Саудовской Аравии допрашивают в связи с произошедшим инцидентом.

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Фото, видео: REUTERS/Michael Spooneybarger

Шестерых подданных Саудовской Аравии задержали после стрельбы неподалеку от базы ВМС Пенсакола во Флориде, сообщает ТАСС. Их взяли под стражу и допрашивают в связи с произошедшим инцидентом, в результате которого погибли трое человек и еще восемь получили ранения.

Известно, что стрельбу на авиабазе открыл военнослужащий ВВС Саудовской Аравии, проходивший обучение на объекте.

Король «страны двух святынь» Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил соболезнования близким погибших и раненых в результате инцидента. Об этом лидер Соединенных Штатов сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида, ликвидирован.

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