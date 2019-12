Двух человек застрелили на авиабазе ВМС США во Флориде

Неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида, ликвидирован. Об этом говорится на странице военно-морских сил США в Twitter.

«Стрелок ликвидирован. Подтверждена смерть еще одного человека. Неизвестное число пострадавших доставлено в местные больницы», — сказано в последнем твите.

#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals.