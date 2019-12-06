  1. Пятый канал
  4. Двух человек застрелили на авиабазе ВМС США во Флориде

Двух человек застрелили на авиабазе ВМС США во Флориде

, 17:43 | Игорь Рязов Видео 115

По предварительной информации, 11 человек доставили в больницы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @news_srb

Неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида, ликвидирован. Об этом говорится на странице военно-морских сил США в Twitter.

«Стрелок ликвидирован. Подтверждена смерть еще одного человека. Неизвестное число пострадавших доставлено в местные больницы», — сказано в последнем твите.

Незадолго до этого военные сообщили, что заблокировали входы и выходы с авиабазы. На кадрах с места происшествия видно дежурящих на подъезде к ней полицейских.

По информации местного издания Pensacola News Journal, после инцидента в больницы доставили 11 человек. Рядом с базой видели около 100 различных автомобилей правоохранительных органов. Позднее была подтверждена гибель еще одного человека.

Этим утром 5-tv.ru сообщал об еще одном происшествии во Флориде — на видео попала смертельная перестрелка и погоня за грабителями.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
18:41
В Приморском крае убили краснокнижного амурского тигра
18:29
Андрей Григорьев-Аполлонов высказался по поводу замужества бывшей жены
18:21
Какая зима ждет россиян?
18:08
Давид Манукян признался в своих чувствах Ольге Бузовой
17:58
Очередной памятник советским воинам снесли в Литве

Сейчас читают

Шнуров заявил, что они с молодой женой работают над пополнением в семье
Сергей Лазарев рассказал о том, хочет ли он жениться
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]