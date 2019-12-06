Двух человек застрелили на авиабазе ВМС США во Флориде

Неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида, ликвидирован. Об этом говорится на странице военно-морских сил США в Twitter.

«Стрелок ликвидирован. Подтверждена смерть еще одного человека. Неизвестное число пострадавших доставлено в местные больницы», — сказано в последнем твите.

#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals. — U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019

Незадолго до этого военные сообщили, что заблокировали входы и выходы с авиабазы. На кадрах с места происшествия видно дежурящих на подъезде к ней полицейских.

По информации местного издания Pensacola News Journal, после инцидента в больницы доставили 11 человек. Рядом с базой видели около 100 различных автомобилей правоохранительных органов. Позднее была подтверждена гибель еще одного человека.

Этим утром 5-tv.ru сообщал об еще одном происшествии во Флориде — на видео попала смертельная перестрелка и погоня за грабителями.