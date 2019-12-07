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Видео с места смертельного ДТП у станции «Окружная» МЦК в Москве

, 8:43 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 35

Автомобиль протаранил надземный переход, погибли три пешехода.

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Фото, видео: МЧС, 5-tv.ru

Три человека стали жертвами страшного ДТП, которое произошло в Москве на Локомотивном проезде. По предварительной информации, легковушка, ехавшая по Станционной улице на большой скорости протаранила вестибюль станции «Окружная» МЦК и насмерть сбила троих пешеходов.

Водитель машины от госпитализации отказался, информация о травмах пассажира авто пока не приводится. Тем не менее известно, что специалистам пожарно-спасательных подразделений производилась деблокировка пострадавших из легковушки. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места смертельной аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вылет маршрутки на остановку в Челябинске попал на видео.

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