Телеведущая Милена Дейнега потеряла двойню

Телеведущая и певица Милена Дейнега потеряла двойню, сообщает Starhit. 37-летнюю знаменитость стали беспокоить сильные боли в области живота и тошнота.

Женщина в срочном порядке обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее внематочную беременность. Милену Дейнега экстренно прооперировали.

«Вчера выписали. Вся изрезанная. Еще очень сложно даже вставать. Психологически еще труднее. Очень надеялась на то, что сохранят моих малышей, и все будет хорошо… Врачи до последнего надеялись, что плодное яйцо опустится в матку, но, увы. Разорвалась труба, и меня еле спасли. Потом сказали, что была бы двойня…», — рассказала телеведущая.

Instagram @milenadeynega

Знаменитость отмечает, что врачи пока не могут назвать точные причины произошедшего. Милена Дейнега предполагает, что трагедию спровоцировало сильное нервное потрясение. Супруг телеведущей — бизнесмен Евгений Самусенко недавно перенес микроинсульт, и женщина переживала за его здоровье.

Несмотря на то, что Милена Дейнега не в первый раз переживает подобную трагедию, она надеется стать матерью и готова бороться до последнего.

«Я буду делать все, чтобы мои дети появились на свет, даже если придется умереть. Меня не пугает ничего. Я буду бороться до последнего. Успокаивает одно: я жива, яичники и матка не повреждены, значит, рожать и беременеть еще могу. Остается только верить, молиться и ждать!» — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах.