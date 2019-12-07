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«Я секси»: Эротический стендап Веры Брежневой в Comedy Club взорвал сеть

, 13:52 | Василий Заика Видео 1 759

Певица рассказала публике о стереотипах восприятия и пофантазировала о своей старости.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Эротический стендап Веры Брежневой в свежем выпуске Comedy Club буквально взорвал сеть. 37-летняя певица во время выступления рассказала публике о стереотипах восприятия, а также пофантазировала о своей старости.

По словам знаменитости, ей до сих пор приятно от того, что она числится в топе самых сексуальных женщин. Несмотря на это, Вера Брежнева подчеркнула, что общество стало заложником стереотипов.

«Я уже давно не такая, как вы думаете и фантазируете. Это раньше Вера Брежнева была полуголой телочкой на пляже. Сейчас я уже Вера Викторовна, замужняя женщина, мать двоих детей, без пяти минут варикозница. Да мне уже столько лет, что ко мне уже скоро начнет подкатывать Прохор Шаляпин», — заявила певица со сцены.

 
 
 
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Публикация от Камеди Клаб | Comedy Club (@comedyclubru)

Во время своего звездного часа Вера Брежнева попросила Гарика Харламова помочь подыграть ей в сценке о путешествии на самолете. В этом эпизоде знаменитость якобы абсолютно случайно коснулась секс-скандала, разгоревшегося в сети после откровенных сцен супруги шоумена Кристины Асмус в фильме «Текст».

«Вера, прошу не говори слово „Текст“ — я его еще не скоро забуду», — обратился Гарик Харламов к певице, сорвав оглушительные овации.

В заключительной части стендапа Вера Брежнева поделилась со зрителями подробностями гастрольной поездки в Иркутск и историей с назойливым поклонником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наряд Веры Брежневой сравнили с тортом из взбитых сливок. Историк моды Александр Васильев раскритиковал образ певицы на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

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