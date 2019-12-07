Стала известна первая реакция зрителей на «Джуманджи: Новый уровень»

В мировой прокат вышла приключенческая картина «Джуманджи: Новый уровень». Судя по первым отзывам в социальных сетях, большинству зрителей новая кинокартина понравилась. Особый восторг вызвала у них идея авторов поместить Дэнни ДеВито в тело Дуэйна Джонсона.

Instagram @jumanjimovie

Первые зрители смогли увидеть и оценить «Джуманджи: Новый уровень» и оставить свои впечатления от просмотра картины.

«Я был вынужден посмотреть сиквел сегодня. И я полюбил его против своей воли и всякого здравого смысла. Не могу дождаться продолжения! И я хочу подружиться с Карен Гиллан»;

«„Джуманджи: Новый уровень“ был действительно очень хорош! Я не могу передать, насколько они улучшили историю и персонажей. Особый привет Джеку Блэку и Кевину Харту. Восторг!»;

«Я действительно поражен тем, как взаимодействует между собой актерский состав. Черт, это было здорово», — написали фолловеры.

Пока неизвестно, как воспримут фильм российские зрители. Кинокартина вышла в российский прокат 5 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма.