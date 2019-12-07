  1. Пятый канал
  4. Стала известна первая реакция зрителей на «Джуманджи: Новый уровень»

Стала известна первая реакция зрителей на «Джуманджи: Новый уровень»

, 18:23 | Мия Субботина Фото 114

Мировая премьера новой части фильма «Джуманджи» состоялась 4 декабря. В социальных сетях зрители активно обсуждают новинку.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Columbia Pictures, Instagram @jumanjimovie

В мировой прокат вышла приключенческая картина «Джуманджи: Новый уровень». Судя по первым отзывам в социальных сетях, большинству зрителей новая кинокартина понравилась. Особый восторг вызвала у них идея авторов поместить Дэнни ДеВито в тело Дуэйна Джонсона.

Instagram @jumanjimovie

Первые зрители смогли увидеть и оценить «Джуманджи: Новый уровень» и оставить свои впечатления от просмотра картины.

«Я был вынужден посмотреть сиквел сегодня. И я полюбил его против своей воли и всякого здравого смысла. Не могу дождаться продолжения! И я хочу подружиться с Карен Гиллан»;

«„Джуманджи: Новый уровень“ был действительно очень хорош! Я не могу передать, насколько они улучшили историю и персонажей. Особый привет Джеку Блэку и Кевину Харту. Восторг!»;

«Я действительно поражен тем, как взаимодействует между собой актерский состав. Черт, это было здорово», — написали фолловеры.

Пока неизвестно, как воспримут фильм российские зрители. Кинокартина вышла в российский прокат 5 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря

Последние новости

19:31
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря
19:20
Стало известно меню обеда Путина и Лукашенко в Сочи
19:08
«А вам слабо?» Седокова запустила челлендж с поеданием лука в сети
18:55
Видео с места ДТП, где автомобиль влетел в толпу школьников в Нижнем Новгороде
18:52
Один человек погиб в результате ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде
18:42
«Получил леща»: неудачная попытка котенка стянуть рыбу насмешила соцсети

Сейчас читают

Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?
Александр Васильев рассказал, какой шарф подобрать к шубе
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]