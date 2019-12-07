«Роскошная!» Нетребко в ярком боа продефилировала в Милане

Певица Анна Нетребко не перестает удивлять поклонников своими яркими образами. На днях оперная дива посетила показ Аlta Moda от Dolce& Gabbana в Милане. Артистка решила подобрать модный лук для выхода в свет: она выбрала черное платье с закрытыми рукавами, которое дополнила перчатками и оранжевым боа из перьев. Волосы звезда собрала в хвост, чтобы продемонстрировать длинные сережки. Солнечные очки завершили образ.

«Милан — это столица моды! И в это прекрасное утро мы идем на показ», — подписала пост звезда.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Также певица отметила, что на мероприятии ей удалось познакомиться с основателями модного дома — модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Компанию Нетребко составила ее родная сестра Наташа. Она также предпочла черное платье, но с принтом в виде алых цветов и с глубоким декольте. Поклонники пришли в восторг от образа не только Анны, но и Наташи и написали комплименты под постом знаменитости.

«Обожаю эту красотку»;

«Роскошная!»;

«Вы такие красавицы, потрясающие»;

«Ох, Анна, во всех одеждах вы хороша!»;

«Вы шикарная женщина, обожаю Вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Нетребко впечатлила своих поклонников «сказочными» леггинсами от Versace.