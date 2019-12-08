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Эмин Агаларов пообещал опубликовать видео с матерным рэпом певицы Славы

, 6:42 | Игорь Рязов Видео 46

Артистка со сцены обругала блогера под музыку в исполнении Леонида Агутина, Григория Лепса и музыканта из A’Studio.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров

Певица Слава зачитала матерный рэп во время съемок фильма «Жара». Видео с ее выступлением однажды может быть опубликовано, сказал один из продюсеров картины Эмин Агаларов в интервью 78.ru.

«Нам надо было снимать afterparty (вечеринка после основного торжества — Прим. ред.), и мы с режиссером решили, что мы не будем отдельно его снимать. Мы запустим блогера и оператора на саму afterparty, и пусть он с артистами взаимодействует. Мы же потом нарежем то, что нам понравится», — сказал Агаларов.

По его словам, на вечеринке все артисты уже были в «добром состоянии». Блогер подходил к разным звездам, общался и фотографировался с ними. В конце концов, на него обратила внимание певица Слава.

«Моя подружка певица Слава любит импровизировать и читать под музыку рэп. На сцене у нас Леонид Агутин может выйти с гитарой, (музыкант — Прим. ред.) из группы A’Studio может встать за клавиши, Гриша Лепс — за барабаны <…>. И Слава читает под все это рэп», — вспомнил Эмин.

Слава выяснила, что блогера зовут Фарид. После этого она начала «рифмовать не очень приличными словами все, что связанно с его именем на очень закрытую тему», добавил певец.

«В общем, мы все упали. У нас это есть все на бэкстейдже. Может быть, мы когда-нибудь это издадим», — заключил Агаларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал Эмин Агаларов мечтает завести еще двоих детей. Сейчас он воспитывает четверых.

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