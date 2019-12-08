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Смертельные рейсы: в России увеличилось число ДТП с участием автобусов

, 13:08 Эфирная новость 53

Только на минувшей неделе произошло семь серьезных аварии по всей стране, почти сотня пострадавших.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

На этой неделе в Забайкалье прошли похороны людей, которые погибли в страшной аварии. Первого декабря на дороге Сретенск — Чита при переезде через реку пассажирский автобус упал с моста с высоты 12 метров на крышу. Под грудой искореженного металла оказались десятки людей. 19 погибли, в том числе два маленьких ребенка, еще 20 оказались в больницах.

Погибший водитель Сергей Кубасов был опытным шофером. Более двадцати лет стажа. Выжившие пассажиры рассказали, что в ту ночь, Кубасов как будто куда-то торопился. Ехал очень быстро, несмотря на снег и скользкую дорогу. Свои показания следователям уже дал Сергей Пнев. Именно его фирма организовала эту поездку. В офисе предпринимателя прошли обыски. Выяснилось, что Пнев не раз побеждал в тендерах и получил госзаказов на сумму более восьми миллионов рублей. При этом, Ространснадзор ранее фиксировал у перевозчика нарушения. Водители вовремя не проходили медосмотр или работали сверх нормы.

А теперь немого показательной статистики. За десять месяцев нынешнего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибли 263 человека, пострадали более восьми тысяч. Только на минувшей неделе произошло семь серьезных аварии по всей стране, почти сотня пострадавших. Ситуация с аварийностью в сфере автобусных перевозок уже три года не меняется в лучшую сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение.

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