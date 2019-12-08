Депрессивность россиян оказалось довольно легко исправить

Депрессивность россиян связана с банальным дефицитом витамина D. Об этом сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Значительная часть территории России находится в северных широтах, где мало солнца. Из-за этого ее жители страдают от сезонной нехватки полезных веществ — особенно, витамина D. Его количество в организме зависит от солнечных дней в году, поэтому его еще называют «солнечным», рассказал Гинзбург.

«В условиях дефицита витамина D мы скорее впадаем в депрессию. У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее», — цитирует его Sputnik.

Диетолог подчеркнул, что неправильное понимание причин плохого настроения вынуждает людей принимать неправильные решения для его улучшения. Частично помочь может восполнение витамина D. Он содержится в поливитаминных препаратах.

«Также надо увеличить количество продуктов, где этот витамин содержится. В частности, нужно есть больше морской рыбы. Три порции рыбы в неделю — это желаемый минимум», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге городов по интересу к услугам психологов.