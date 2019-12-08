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Появились подробности массового ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

, 0:59 | Игорь Рязов Видео 86

По факту аварии с детьми возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что предполагаемый виновник находился за рулем в нетрезвом виде.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, СК РФ

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Основанием для уголовного дела стало нарушение правил дорожного движения лицом в нетрезвом виде, что привело к смерти человека (часть четвертая статьи 264 УК РФ).

От прохождения медицинского освидетельствования водитель авто отказался. Решается вопрос о его задержании. Уточняется, что им является безработный 43-летний водитель Toyota.

По версии следствия, авария произошла в 17:30 по местному времени (совпадает с московским — Прим. ред.) в центре Нижнего Новгорода. Автомобиль марки Toyota выезжал с прилегающей территории на улицу Горького. В процессе он пересек полосу встречного движения, спровоцировав ДТП.

«Совершил столкновение с автомобилем марки Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов», — говорится в сообщении следователей.

Как сообщал 5-tv.ru, в результате ДТП пострадали девять школьников. Ранее об их состоянии рассказал врач местной больницы. Также участницами ДТП стали три женщины. Одна из них погибла.

По информации 5-tv.ru, виновником аварии является сын бывшего замначальника ГУВД по Нижегородской области.

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