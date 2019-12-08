На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране день траура после пожара в здании одесского колледжа экономики, в результате которого погибли по последним данным восемь человек.

Согласно указу лидера Незалежной, 8 декабря отменены все развлекательные мероприятия. В сетки вещания украинских телеканалов внесены изменения. На зданиях органов власти по всей Украине будут приспущены государственные флаги.

«Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Мы приспустим государственные флаги. Отменим громкие праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал Владимир Зеленский в Facebook.

Facebook / zelenskiy95

Пожар в здании колледжа экономики в Одессе вспыхнул 4 декабря. В результате ЧП погибли восемь человек. Ведется расследование, установлены двое подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР.