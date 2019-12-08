  1. Пятый канал
  4. Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

, 10:57 | Василий Заика Видео 104

Глава российского государства высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Zuma, Александр Сенцов, Александр Чумичев, www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава российского государства высоко оценил достигнутый обеими странами процесс на пути интеграции и сотрудничества.

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Помимо прочего, Владимир Путин отметил, что в отношении россиян и белорусов происходит обеспечение равных возможностей в выборе места жительства, трудоустройства, получения медицинской и социальной помощи.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились спустя 5,5 часов.

Читайте также

Президенты России и Беларуси обменялись подарками по окончанию встречи в Сочи

Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина насчет Донбасса
+2° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Последние новости

12:10
«Я скучала»: Ротару выступила на фестивале в Москве
12:06
Маленький Марк впервые пришел на бал в компании сестры Стефании Маликовой
11:59
Поездка на тот свет? Почему в РФ таксистом можно работать без прав и как отладить систему
11:50
«Ей сложно угодить»: дочь Алисы Фрейндлих раскрыла всю правду о маме в ее юбилей
11:45
«Ее мне дали на сдачу»: петербуржец о двухрублевой монете за миллиард
11:40
Петербуржец ударил ножом собственного сына

Сейчас читают

Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах
Хахряшки на кефире — простая и необычная выпечка к новогоднему столу
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]