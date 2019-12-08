Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава российского государства высоко оценил достигнутый обеими странами процесс на пути интеграции и сотрудничества.

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Помимо прочего, Владимир Путин отметил, что в отношении россиян и белорусов происходит обеспечение равных возможностей в выборе места жительства, трудоустройства, получения медицинской и социальной помощи.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились спустя 5,5 часов.