Четырехмесячный младенец чуть не умер в Петербурге от удушения

Четырехмесячный малыш чуть не задохнулся в Петербурге, замотавшись в одноразовую пеленку. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 7 декабря в квартире одного из домов по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Северной столицы.

Отец мальчика в момент, когда ребенок намотал на голову пеленку, спал. По счастливой случайности, мать малыша вернулась домой и распутала сына. Женщина вызвала скорую помощь. Ребенок в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетний ребенок с переломом ноги был найден ночью в Улан-Удэ. Через несколько часов с заявлением о пропаже малыша обратилась в полицию 27-летняя женщина.