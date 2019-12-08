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Четырехмесячный младенец чуть не умер в Петербурге от удушения

, 15:10 | Василий Заика Видео 15

Вернувшаяся домой мать ребенка обнаружила его замотанным в одноразовую пеленку. Отец ребенка в этот момент спал.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Зураб Джавахадзе, Wikimedia / Mrssir, www.globallookpress.com / ZAM-Photography, kati

Четырехмесячный малыш чуть не задохнулся в Петербурге, замотавшись в одноразовую пеленку. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 7 декабря в квартире одного из домов по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Северной столицы.

Отец мальчика в момент, когда ребенок намотал на голову пеленку, спал. По счастливой случайности, мать малыша вернулась домой и распутала сына. Женщина вызвала скорую помощь. Ребенок в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетний ребенок с переломом ноги был найден ночью в Улан-Удэ. Через несколько часов с заявлением о пропаже малыша обратилась в полицию 27-летняя женщина.

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