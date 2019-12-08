Дочка Хилькевич спародировала современных модников

Актриса Анна Хилькевич и ее муж Артур Волков воспитывают двух дочерей — Арианну и Марию. На днях девушка выложила видео в Instagram, в котором старшая воспитанница изображает модников.

На кадрах отец спрашивает малышку, кого она считает модным. Девочка вспоминает героинь мультфильма «Холодное сердце», но родители явно требуют от дочки более четкого и смешного ответа.

На вопрос как выглядят модные люди, девочка начинает забавно позировать и зазнаваться, чем смешит родителей. Определенно, Арианна унаследовала актерские гены у звездной мамы.

«Знайте, модники! Вот как вы выглядите!» — в шутку подписала актриса.

Анна не скрывает, что она причастна к развитию таланта дочки. Подписчики удивились, как точно маленькая юмористка смогла передать образ современных щеголей и пижонов.

«Интересно, где девочка насмотрелась такого? На красных дорожках, что ли?»

«Все, что она видела от „красной дорожки“ — это я. Так что боюсь, что моя причастность тут есть», — заявила Хилькевич.

Ариана Волкова за три часа насмешила полмиллиона пользователей социальной сети — именно столько человек посмотрело короткий ролик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич восхитила фанатов идеальной фигурой.