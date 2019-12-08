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  4. Валерия выложила фото с пострадавшими в ДТП сыном и его девушкой

Валерия выложила фото с пострадавшими в ДТП сыном и его девушкой

, 20:03 | Светлана Шевченко Фото 5 551

Певица поблагодарила всех за беспокойство и во избежание кривотолков поделилась подробными деталями аварии.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия на своей странице в Instagram выложила фотографию с семейного обеда, который произошел после страшного ДТП с участием ее сына Арсения и его девушкой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, молодой человек вместе с друзьями решил сделать маме сюрприз и отправился на машине в Санкт-Петербург по трассе М-11. Под утро девушка Арсения не справилась с управлением на скользкой дороге и люксовый кроссовер Mercedes влетел в отбойник.

Instagram @valeriya

Сын звезды получил травму лица, а его девушка перелом руки. Как рассказала в интервью 5-tv.ru Валерия, Лиане потребуется операция. Сейчас молодежь уже на пути в столицу.

«Друзья, спасибо всем за беспокойство. Во избежание кривотолков, скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы», — подписала фотографию певица и обратилась к поклонникам с просьбой беречь себя и стараться избегать путешествий на автомобиле в зимний сезон.

На кадрах, которые ранее публиковал 5-tv.ru видно, что автомобиль получил серьезные повреждения.

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