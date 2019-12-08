«Не знаешь, когда твой день последний»: сын Валерии выложил кадры последствия ДТП

Сын звезды российской эстрады Валерии 21-летний Арсений Шульгин выложил на своей странице в Instagram страшные последствия ДТП, в которое они с друзьями попали по дороге в Санкт-Петербург.

На кадрах с места аварии видно, что люксовый внедорожник Mercedes восстановлению практически не подлежит. У автомобиля полностью разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Некоторые детали кроссовера остались, как приклеенные, на отбойнике.

«Вот так вот и не знаешь, когда твой день последний!» — не стесняясь в выражениях, комментирует голос за кадром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арсений Шульгин направился в компании своей девушки и друзей в Северную столицу, чтобы сделать сюрприз своей звездной маме, которая принимает участие в сборном концерте «Дорожного радио» в Ледовом дворце. Молодой человек, как признался супруг Валерии Иосиф Пригожин, хотел познакомить их со своей новой девушкой.

К слову, именно она находилась за рулем автомобиля в момент ДТП, что подтвердили в региональном МВД. У нее медики диагностировали перелом руки. Арсений Шульгин получил травму лица. Артема Клюшин, который также находился в Mercedes в момент аварии, рассказал, что Лиана сделала все, чтобы спасти пассажиров и приняла основной удар на свою сторону.