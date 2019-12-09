«До свадьбы заживет!»: Игорь Николаев подбодрил Егора Крида, получившего травму руки

Игорь Николаев в Instagram опубликовал фотографию с рэпером Егором Кридом, не так давно получившим травму руки. На кадрах видно, что у молодого человека забинтован палец, который музыкант повредил во время съемок клипа.

Николаев поддержал коллегу по цеху и заверил, что «до свадьбы заживет». А также автор хита «Выпьем за любовь» поздравил юношу с грядущими праздниками.

«Егор, с наступающим! А производственная травма до свадьбы заживет! » — подписал пост композитор.

Instagram @igor_nikolaev_music

Поклонники Игоря Николаева единогласно решили, что в такой компании рэпер точно не пропадет, а кто-то даже заметил некоторое сходство во внешности двух музыкантов.

«Сильный парень! В хорошей компании!!! Значит все получится»

«Вы такие артистичные оба, Игорь постарше, но любого за пояс заткнет»

«Как вы похожи!» — заметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Николая Баскова пожертвовал военной карьерой ради музыкальных побед сына.