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«До свадьбы заживет!»: Игорь Николаев подбодрил Егора Крида, получившего травму руки

, 1:33 | Нюра Незванова Фото 14

Певец разместил фото с травмированным рэпером и поздравил его с наступающими праздниками.

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Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music, @egorkreed

Игорь Николаев в Instagram опубликовал фотографию с рэпером Егором Кридом, не так давно получившим травму руки. На кадрах видно, что у молодого человека забинтован палец, который музыкант повредил во время съемок клипа.

Николаев поддержал коллегу по цеху и заверил, что «до свадьбы заживет». А также автор хита «Выпьем за любовь» поздравил юношу с грядущими праздниками.

«Егор, с наступающим! А производственная травма до свадьбы заживет!» — подписал пост композитор.

Instagram @igor_nikolaev_music

Поклонники Игоря Николаева единогласно решили, что в такой компании рэпер точно не пропадет, а кто-то даже заметил некоторое сходство во внешности двух музыкантов.

«Сильный парень! В хорошей компании!!! Значит все получится»

«Вы такие артистичные оба, Игорь постарше, но любого за пояс заткнет»

«Как вы похожи!» — заметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Николая Баскова пожертвовал военной карьерой ради музыкальных побед сына.

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