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  4. «Цвет настроения красный?»: Настя Каменских кардинально поменяла цвет волос

«Цвет настроения красный?»: Настя Каменских кардинально поменяла цвет волос

, 4:17 | Валентин Черников Фото 42

Певица появилась перед фанатами с алыми волнистыми волосами.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Новый образ Насти Каменских восхитил ее фанатов в Instagram. Певица выложила фото со съемок украинской передачи X-Фактор, где предстала в алом платье с волосами в тон. Она попросила поклонников оценить ее внешний вид.

«Как вам мой образ сегодня? 🔥 или 🧡?», — спросила она фолловеров.

Instagram @kamenskux

Поклонники привыкли видеть Каменских натуральной шатенкой с кудрявой шевелюрой. Этот имидж она не меняла долгие годы, видимо поэтому красные волнистые волосы произвели эффект. Хотя и не на всех. Отдельные подписчики велели любимице вернуть прежний цвет, а кто-то предположил, что на девушке парик. Однако большинству образ исполнительницы пришелся по душе.

«Бомба, ракета!»

«Супер! Как всегда, шикарная»;

«Цвет настроения красный?»

«Очаровательная, красивая, мне нравиться»;

«Цвет не очень, перекрашивай назад»;

«Дуже гарна», — отреагировали фолловеры на русском и украинском языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских вышла в свет без белья.

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