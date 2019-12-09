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Подробности ДТП с сыном Валерии и его девушкой под Петербургом

, 5:47 Эфирная новость 247

Авария случилась 8 декабря на подъезде к Северной столице. Молодой человек хотел сделать сюрприз своей матери.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, 5-tv.ru

Громкое ДТП произошло на скоростной трассе «Нева» между Москвой и Петербургом. Накануне в аварию попала дорогая иномарка, в которой ехал сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин.

Сообщается, что в момент ЧП за рулем была его девушка. У нее перелом руки. У Арсения травма лица. Молодые люди вели трансляцию своего путешествия в интернете. И собирались сделать сюрприз Валерии. У певицы был концерт в Петербурге.

«Открываю Instagram, понимаю, что они были в дороге, в пути. Сердце екает. Я набираю ему, он немного шепелявит и говорит: „Все нормально, я губу разбил“», — рассказала исполнительница.

По словам самого Арсения, скорость была небольшой, но машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в отбойник.

Молодым людям была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они уже в кругу семьи.

На своей странице в соцсетях Валерия разместила фото, на котором молодые люди вместе с ней сидят за столом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Валерии после ДТП под Петербургом опубликовал фотографию со своей девушкой.

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