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  4. Мужчина насмерть замерз около будки с мороженым в Москве

Мужчина насмерть замерз около будки с мороженым в Москве

, 10:53 46

Первый случай фатального переохлаждения зафиксирован на Чистопрудном бульваре.

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

Тема:
Погода 4072

Мужчина насмерть замерз в Москве. Первый случай фатального переохлаждения зафиксирован на Чистопрудном бульваре. Как стало известно 5-tv.ru, тело погибшего, на вид которому 35-40 лет, было обнаружено около будки по продаже мороженого.

Криминалисты в ходе осмотра не обнаружили у мужчины признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти погибшего стало воздействие отрицательных температур. Следователям и судмедэкспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео спасения четырех строителей, едва не замерзших в якутской тайге. Для привлечения внимания путники разожгли костер на окраине леса. Как выяснилось, у них сломались снегоходы, а средств связи не было.

Тема:
Погода 4072
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