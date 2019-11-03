Мужчина насмерть замерз около будки с мороженым в Москве

Мужчина насмерть замерз в Москве. Первый случай фатального переохлаждения зафиксирован на Чистопрудном бульваре. Как стало известно 5-tv.ru, тело погибшего, на вид которому 35-40 лет, было обнаружено около будки по продаже мороженого.

Криминалисты в ходе осмотра не обнаружили у мужчины признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти погибшего стало воздействие отрицательных температур. Следователям и судмедэкспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео спасения четырех строителей, едва не замерзших в якутской тайге. Для привлечения внимания путники разожгли костер на окраине леса. Как выяснилось, у них сломались снегоходы, а средств связи не было.